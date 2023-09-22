Aksaray'da kaçak avcıların yaban kuşlarını avlamak için kurduğu kuş sesi çıkaran ses düzeneği, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bozuldu. İl Jandarma Komutanlığı, doğal hayatın ve hayvanların korunması için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Kaçak avcıların ses oyununu jandarma bozdu

AKSARAY - Aksaray'da kaçak avcıların yaban kuşlarını avlamak için kurduğu kuş sesi çıkaran ses düzeneği, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, doğanın ve hayvanların korunması çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Aksaray genelinde ses tuzağı kurularak yaban kuşlarının yasak olmasına rağmen avlandığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgiler istikametinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Gece gündüz dağlık arazilerde devriye atan jandarma ekipleri devriye esnasında duyduğu sesi takip ederek kaçak avcıların kurduğu ses düzeneğine ulaştı. Küçük bir bataryaya bağlı 2 ayrı kuş sesi çıkaran düzenek jandarma ekiplerince susturuldu. Arazide ele geçirilen 2 adet ses düzeneği, 2 adet akü ve 1 adet bağlantı kablosuna ekiplerce el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, doğal hayatın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.