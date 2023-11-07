Kabil'de minibüs patlaması: 7 ölü, 20 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlama, Şii Hazara mahallesi Deşt-i Berçi'de gerçekleşti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüste meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, patlamanın, kentin batısındaki Şii Hazara mahallesi Deşt-i Berçi'de meydana geldiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Zedran, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.