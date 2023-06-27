Kabe'nin örtüsü Kurban Bayramı öncesinde temizlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi. Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor.

Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yaptıktan sonra Mina'da şeytan taşlayacak, ardından Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Mescid-i Haram'da ekipler tarafından Kurban Bayramı ve hac ibadeti öncesinde kapsamlı temizlik yapıldı. Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.