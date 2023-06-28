Kabe'de Okunan Bayram Namazında İnsan ve Kadın Haklarına Vurgu Yapıldı

Hac farizası için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı namazını Mescid-i Haram'da eda etti. Kabe'de namazı kıldıran Şeyh Yasir bin Raşid ed-Devseri, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlara insan ve kadın haklarına dikkat çekti.

Müslümanların kıblesi Kabe'de okunan bayram namazı hutbesinde "insan ve kadın haklarına" vurgu yapıldı.

Hac farizası için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Kabe'de namazı kıldıran Şeyh Yasir bin Raşid ed-Devseri, dünyanın dört bir yanından Mekke'ye İslam'ın 5 temel esasından biri olan hac için gelen Müslümanlara hitaben tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın hem fedakarlık hem de mükafatla sevinme günleri olduğunu dile getiren Şeyh Devseri, "Hac mevsiminin vaaz ve hatıralarından biri de insan haklarını korumaktır." dedi.

Şeyh Devseri, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Kurban Bayramı hutbesinde okuduğu, "Ey insanlar! Bu zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir." yönündeki hadisişerifini hatırlattı.

Bu mevsimin vaazlarından birinin de kadına değer verme ve haklarını korumak olduğunun altını çizen Şeyh Devseri, Hazreti Muhammed'in Veda Haccı'nda kadın haklarının önemine değindiğine işaret etti.

Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ise bayramı namazını, Medine Emiri Prens Faysal bin Selman kıldırdı.

Bin Selman, namazdan sonra okuduğu hutbede Kurban Bayramı ve kurban kesmenin faziletlerini hatırlattı.