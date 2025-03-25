Julia Klöckner, Almanya Federal Meclisi'nin Yeni Başkanı Seçildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), Hiristiyan Demokrat Birliği'nden siyasetçi Julia Klöckner'i yeni Meclis Başkanı olarak seçti. Eski Tarım Bakanı Klöckner, büyük bir çoğunlukla Federal Meclis'in başkanlığına getirildi. Böylece Klöckner, Almanya'nın protokolde ikinci en yüksek makamına sahip oldu.

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), Hiristiyan Demokrat Birliği'nden siyasetçi Julia Klöckner'i yeni Meclis Başkanı olarak seçti. Meclis'in yeni yasama döneminin açılış oturumunda yapılan gizli oylamada 52 yaşındaki Klöckner, 382 "evet" oyu aldı. 204 milletvekili "hayır" oyu verirken, 31 milletvekili çekimser kaldı.

Geçici olarak oturumu yöneten en yaşlı milletvekili Gregor Gysi, seçim sonrası oturum başkanlığını Klöckner'e devretti.

Hiristiyan Demokat Birliği, Hiristiyan Sosyal Birliği ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşması beklenen yeni koalisyonun Federal Meclis'te 328 sandalyesi bulunuyor. Bu durum, Klöckner'in seçiminde etkili bir rol oynadı.

Julia Klöckner, yaptığı teşekkür konuşmasında, parlamenter demokrasinin önemine vurgu yaparak, "Taraflar üstü bir şekilde adil ve şeffaf bir meclis yönetimi yürüteceğim" dedi.

Eski Gıda ve Tarım Bakanı Klöckner, çiftçilerin desteklenmesi konusunda öncü çalışmalara imza attı

Klöckner, Rheinland-Pfalz eyaletinden gelen ve Hristiyan Demokrat Birliği üyesi deneyimli bir Alman siyasetçi. Katolik teolojisi ve siyaset bilimi eğitimi alan Klöckner, bir dönem gazetecilik yaptı, medya alanında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Almanya Şarap Kraliçesi seçilen Klöckner, siyasete atılmadan önce televizyonculuk da yaptı. 2002 yılında ilk kez Federal Meclis'e girdi. 2018–2021 yılları arasında Angela Merkel kabinesinde Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yaptı. Tarım politikaları, kırsal kalkınma ve AB düzeyinde gıda güvenliği gibi konularda aktif bir siyaset izleyen Klöckner, çiftçilerin desteklenmesi konusunda öncü çalışmalara imza attı.