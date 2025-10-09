JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Amerikan Hisse Senetlerinde Düşüş Riski Hakkında Uyardı

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, BBC'ye yaptığı açıklamada, Amerikan hisse senetlerinde ciddi düşüş yaşanma riskinin, piyasada yansıtılandan daha yüksek olduğunu söyledi.

Jamie Dimon, ciddi bir piyasa düzeltmesinin altı ay ile iki yıl arasında gerçekleşebileceğini belirterek bu konuda "diğerlerinden çok daha endişeli" olduğunu ifade etti.

Dimon, nadir verdiği geniş kapsamlı röportajda, ABD'nin küresel sahnede artık "daha az güvenilir" bir ortağa dönüştüğün yorumunu yaptı.

ABD'deki enflasyon konusunda hâlâ "biraz endişeli" olduğunu söyleyen Dimon, buna rağmen Amerikan Bankası'nın (Fed) bağımsız kalacağına inandığını, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik saldırılarına rağmen bu düzenli saldırılarına rağmen bu görüşünü koruduğunu kaydetti.

Dimon bununla birlikte daha geniş ekonomik tabloya bakıldığında, ABD hisse senedi piyasalarının aşırı ısındığına dair risklerin arttığını düşündüğünü söyledi ve ekledi:

"Bu konuda diğerlerinden çok daha fazla endişeliyim."

'Belirsizlik ortamı yaratan birçok unsur var'

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, belirsizlik ortamı yaratan "birçok unsurun" bulunduğunu belirterek; jeopolitik ortam, mali harcamalar ve dünyada silahlanmanin yeniden artmasi gibi risk faktörlerine dikkat çekti:

"Tüm bu unsurlar, nasıl yanıt vereceğimizi bilmediğimiz birçok soruna yol açıyor. Bu yüzden, insanların zihinlerinde belirsizlik düzeyinin, benim 'normal' olarak adlandıracağım seviyeden daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum."

Son yıllarda borsadaki hızlı büyümenin büyük kısmı, yapay zekaya yapılan yatırımlardan kaynaklandı.

8 Ekim Çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası, 1990'ların sonundaki dotcom patlaması (ve ardından gelen çöküş) ile bir karşılaştırma yaparak, yapay zekaya dayalı teknoloji şirketlerinin değerlerinin "aşırı şişmiş" göründüğü, "sert bir düzeltme" riskinin arttığı uyarısı yaptı.

Dimon ise bu konuyla ilgili olarak "Benim bakış açıma göre yapay zeka gerçek bir şey ve toplamda karşılığını verecek" dedi ve ekledi:

"Tıpkı otomobillerin ve televizyonların toplamda karşılığını vermesi gibi ancak bu alanlara dahil olan çoğu kişi iyi sonuçlar elde edemedi."

Dimon, yapay zekaya yapılan yatırımların bir kısmının "muhtemelen kayıpla sonuçlanacağını" da sözlerine ekledi.

Mermiler, silahlar ve bombalar

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, son dönemde küresel güvenlik konularına odaklandı.

Bu yılın başlarında hissedarlara yazdığı mektupta, Güney Çin Denizi'nde çıkacak bir savaşta ABD'nin yedi gün içinde füzelerinin tükeneceği uyarısında bulunmuştu.

Dünyanın karşı karşıya olduğu risk faktörleriyle nasıl başa çıkılabileceğine dair düşüncelerini paylaşan Dimon, daha fazla askeri yatırıma işaret etti:

"İnsanlar kripto gibi şeyleri stoklamaktan bahsediyor. Ben ise her zaman mermi, silah ve bomba stoklamamız gerektiğini söylüyorum.

" Dünya çok daha tehlikeli bir yere dönüştü ve ben güvenliğin olmamasındansa olmasını tercih ederim."

Birçok kişinin küresel ekonomide ABD'nin karşı karşıya kalabileceğini düşündüğü bir diğer risk faktörü ise Fed'in bağımsızlığına yönelik baskılar.

Bu konuda Dimon, merkez bankası bağımsızlığının önemli olduğunu düşündüğünü söyledi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'in bağımsızlığına müdahale etmeyeceği sözünü "şimdilik kabul ettiğini" belirtti.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği için "aptal" ve "ahmak" olarak nitelendirmişti.

Dimon, ABD'nin "biraz daha az güvenilir" bir ülkeye geldiğini kabul etti ancak Trump yönetiminin bazı adımlarının Avrupa'yı, NATO'ya yapılan yetersiz yatırımlar ve ekonomik rekabet gücü eksikliği konusunda harekete geçirdiğini söyledi.

Jamie Dimon'un ismi, siyasete geçebilecek büyük finans figürleri arasında sıkça anılıyor.

Trump'ın geçen yıl yeniden ABD Başkanı seçilmesi öncesi, etkili yatırımcı Bill Ackman, Dimon'un hazine bakanı olarak "inanılmaz bir tercih" olacağını söylemişti.

Ayrıca Dimon'ın olası başkan adaylığı hakkında da spekülasyonlar yapılmıştı.

Siyasi hırsları sorulduğunda Dimon, bunun "gündeminde olmadığını" ve odak noktasının JP Morgan'ı "sağlıklı ve dinamik bir şirket" olarak tutmak olduğunu söyledi.

Ancak gülerek de ekledi:

"Eğer bana başkanlığı verseniz, kabul ederim. Bence iyi bir iş çıkarırım."