Josep Borrell: Netanyahu, 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Refah kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu. Borrell, "Netanyahu, 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor ancak bu kişilerin nereye tahliye edileceğini söylemiyor" dedi.

Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gayriresmi Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elbette Gazze'deki durum hakkında da görüşeceğiz. İki rehinenin serbest bırakıldığını duymaktan mutluluk duyuyorum ancak İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yeni askeri operasyonların başlatıldığı Mısır sınırındaki durumdan da büyük endişe duyuyorum. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor ancak bu kişilerin nereye tahliye edileceğini söylemiyor" dedi.