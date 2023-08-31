Johannesburg'ta çıkan yangında 63 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin merkezindeki bir binada çıkan yangında, 63 kişi hayatını kaybetti ve 43 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

JOHANNESBURG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin merkezindeki bir binada çıkan yangında, Perşembe sabahı itibariyle binada kalan 63 kişi hayatını kaybetti ve 43'ün üzerinde kişi yaralandı.

Johannesburg Kenti Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi, Perşembe günü 01.30 civarında beş katlı bir binada yangın çıktığı ihbarı aldıklarını söyledi.

Mulaudzi, "Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, yangın söndürme faaliyetlerine ve tüm insanları binadan tahliye etmeye başladığında olay yerinde 10 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Yaralılar, ek tıbbi müdahale için çeşitli sağlık kurumlarına sevk edildi" dedi.

Yangının kesin nedeninin halen soruşturulduğunu belirten sözcü, Johannesburg Kenti Afet Yönetimi yetkililerinin zarar gören ailelere yardım için harekete geçirildiğini sözlerine ekledi.