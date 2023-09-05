Johannesburg'da doğal gaz hattında yangın çıktı, 5 kişi yaralandı

Johannesburg'un merkezindeki Broemfontein semtindeki bir doğal gaz hattında bakım onarım çalışmaları sırasında meydana gelen yangında 5 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki bir doğal gaz hattında yangın çıktı.

Johannesburg'un merkezindeki Broemfontein semtindeki bir doğal gaz hattında bakım onarım çalışmaları sırasında meydana gelen yangında 5 kişi yaralandı.

Doğal gaz firmasından yapılan açıklamada, de Korte ve Bertha caddelerinin kesiştiği yerdeki boru hatlarından birinde çıkan yangının itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, rutin bakım sırasında yaşanan olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.