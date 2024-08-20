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Joe Biden Gözyaşları İçinde Partisine Veda Konuşması Yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, Demokratik Ulusal Kongre sırasında partisine veda konuşması gerçekleştirdi. Biden, başarılarını sıralayarak Amerika'ya olan sevgisini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre sırasında gözyaşları içinde partisine veda konuşması gerçekleştirdi.

Bir ay önce partililerin baskısıyla adaylıktan çekilen Biden, kongrenin açılış akşamı kızı Ashley’nin tanıtımı ve uzun süren alkışlar eşliğinde kürsüdeki yerini aldı.

Biden, “Sizi seviyorum Amerika” diyerek sözlerine başladı.

Biden, Kamala Harris ile birlikte gerçekleştirdiğini söylediği başarılarını sıraladı.

Koronavirüs pandemisi sırasında ABD’yi dünyanın en güçlü ekonomisi kıldıklarını öne süren Biden, orta sınıfın da yenilenmesi sağladığını iddia etti.

Biden’ın yardımcısı olan Kamala Harris, Demokrat Parti’nin başkan adaylığını kongre sırasında Perşembe günü kabul edecek.

Akşamın erken saatlerinde sahneye çıkan Harris, Trump’ı yeneceğine dair verdiği sözlerle kalabalığı selamlayarak, “Bizim için önemli olan ideallerimiz için savaşalım ve unutmayalım ki biz ne zaman mücadele edersek kazanırız” dedi.

21 Temmuz’da adaylıktan çekilen Biden’ın bu kararı, sağlığının dört yıl daha ülkeyi yönetmeye elverişli olmadığını düşünen Demokratların baskısı sonucu gelmişti.

2016 yılındaki seçimleri Trump’a karşı kaybeden Hillary Clinton da bir konuşma yapmak için yer aldığı sahnede kalabalıktan büyük bir alkış aldı.

Biden’ı Beyaz Saray’a saygınlık ve uzmanlık getirdiği için kutlayan Clinton, “Şimdi ABD tarihinde yeni bir başlık açıyoruz. Kamala, bizi ileriye taşıyacak karaktere, deneyime ve vizyona sahip” dedi.

Reuters’ın haberine göre Harris, rekor kıran bağış kampanyaları, destekçileriyle dolan stadyumlar ve kamuoyu yoklamalarında gösterdiği başarılı performansla kongreye fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Diğer yandan kongrenin dışında toplanan Filistin yanlısı bir grup, Demokratlar’ın İsrail’e olan desteğinden vazgeçmesi yönünde sloganlar attı.

BBC

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