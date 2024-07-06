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Joe Biden, 2024 başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile yapılan televizyon tartışmasının ardından adaylıktan çekilmesi gerektiği yönündeki eleştirilere cevap vererek, yarışta kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışması sonrasında adaylıktan çekilmesi gerektiği yönündeki eleştirilere cevap vererek, "Yarışta kalmaya devam edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump arasında 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışması sırasında Biden'ın durakladığı ve kafa karışıklığı yaşadığı görüntüler tartışmalara neden olmuştu. Biden, dün bir televizyon röportajında yaşıyla ilgili eleştirilerlerle ilgili olarak, "Başkanlık döneminde başarılar ele ederken çok yaşlı değildim" dedi. Yarışta aday olduğunu ve tekrar kazanacağını söyleyen Biden, "Şunu olabildiğince açık bir şekilde ifade edeyim: Ben Birleşik Devletler'in görevdeki Başkanıyım. Demokrat Parti'nin adayıyım. Yarışta kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışmasında ABD'de eski Başkan Donald Trump ile 90 dakikalık performansı sırasında duraklaması ve kafa karışıklığı yaşaması sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Biden'ın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield, tartışmanın hemen ardından açıklama yaparak, "Bu konuda ikilem yok, bu Joe Biden için iyi bir tartışma değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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