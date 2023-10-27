Jeremy Corbyn: Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç var

Eski İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Gazze'de insanların karanlıkta öldüğünü belirterek, derhal acil ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin duyurusuna göre, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'de iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Eski İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Gazze'de insanların karanlıkta öldüğünü derhal acil ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Corbyn, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de insanların karanlıkta öldüğünü belirterek, "Bu akıl almaz dehşet geri alınamaz ve tarih, İsraillilerin ve Filistinlilerin hayatlarına eşit değer vermeyi reddedenleri affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Jeremy Corbyn, Gazze'de derhal acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.