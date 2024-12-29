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Jeju Air Uçağı Muan Havalimanı'nda Kaza Yaparak Alev Aldı

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Güney Kore'nin Muan Havalimanı'na iniş yapan Jeju Air uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçaktan en az 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'nin güneyindeki Muan Havalimanı'na iniş yapan Jeju Air uçağı, bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak duvara çarptı.

175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak alev aldı. Şimdiye kadar en az 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'nin en büyük düşük bütçeli havayolu olan Jeju Air kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

1995'te kurulan Jeju Air'in tarihindeki ilk kaza, Güney Kore havacılık tarihinin de en ölümcül kazası olarak kayda geçti.

Yerel medya kazada bir kuş sürüsünün rol oynamış olabileceğini aktarıyor. Uçağın iniş sırasında kuş sürüsüne çarptığı yönünde yorumlar yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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