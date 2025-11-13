Jeffrey Epstein'in Trump Hakkındaki Yeni İddiaları Ortaya Çıktı

(ANKARA)- Cinsel suçlardan hüküm giymişken 2019'da cezaevinde ölen Jeffrey Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki iddialarını içeren üç yeni mail kamuoyuna yansıdı. ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partililer tarafından açıklanan yazışmalarda Epstein, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiğini" öne sürüyor ve ABD Başkanı hakkında "havlamayan köpek" ifadesini kullanıyor.

Epstein'in Nisan 2011'de ceza alan vu şu an 20 yıl hapis cezasını çeken yardımcısı Ghislaine Maxwell'e gönderdiği mailde, "(Mağdur) Trump ile birlikte evimde saatler geçirdi. Adı bir kez bile anılmadı" ifadeleri yer aldı. Mailde Epstein'ın, Trump için "havlamayan köpek" tabiri kullandığı öne sürüldü.

Epstein, Ocak 2019 tarihli bir başka mailde Trump'ın "kızlardan haberi olduğunu, çünkü Ghislaine'e durmasını söylediğini" belirtiyor. Basınla belgeleri paylaşan yetkili, maillerde adı geçen "isimsiz mağdurun" intihar eden Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray : "Sahte anlatı ve gündem saptırma"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iddialara tepki gösterdi. Leavitt, Demokratları "Başkan Trump'ı lekelemek adına sahte bir anlatım yaratmak için seçtikleri mailleri basına sızdırmakla" suçladı.

Leavitt, bu hamlenin "Başkan Trump'ın tarihi başarılarından gündemi saptırma çabası olduğunu, kötü niyetli uğraşlardan ibaret olduğunu" belirtti.

Demokrat Partililer ise Epstein Vakfı'ndan temin edilen belgeler arasından çıkan bu maillerin "Beyaz Saray'ın Epstein örtbasını sarsan nitelikte olduğunu" iddia ederek, Adalet Bakanlığı'na dosyaların tamamını kamuoyuna açma çağrısında bulundu.