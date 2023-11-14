Japonya'ya Expo 2025'ten çekilme kararı

Japonya hükümeti, Meksika ve Estonya'nın Osaka-Kansai Expo 2025 fuarından çekilme kararı aldığını bildirdi. Toplantıda, Danimarka ve Finlandiya dahil 9 ülkenin daha katılma kararı aldığı açıklandı.

Japonya hükümeti, Meksika ve Estonya'nın, Osaka-Kansai Expo 2025 fuarından çekilme kararı aldığını bildirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Osaka'da, Japonya Uluslararası Fuarlar Birliğince, 150 ülke ve bölgeden 450 katılımcıyla toplantı düzenlendi.

Osaka-Kansai 2025 Expo'dan Sorumlu Devlet Bakanı Jimi Hanako, konuşmasında, Expo 2025 katılımcılarına yönelik bilgi verdi.

Jimi, Expo 2025 için Meksika ve Estonya'nın çekilme, Danimarka ve Finlandiya dahil 9 ülkenin daha katılma kararı aldığını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Expo 2025'e 153 ülke ve bölge ile 8 uluslararası kuruluşun katılacağını duyurdu.

Toplantı marjında ülkelere ve kuruluşlara, fuar yerleşkesinde bina içi ve dış inşaatları, sergi alanları, operasyonel hazırlıkların gösterilmesi hedefleniyor.

Expo 2025, Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima adasında "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla Nisan-Eylül 2025'te düzenlenecek

Ulusal basında, bazı ülkelerin, yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle çekilme kararı alabileceği ve bu sürecin küresel etkinliğe gölge düşürebileceği belirtilmişti.