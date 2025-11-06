Haberler

Japonya ve İtalya Başbakanları Arasında Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve G7'nin birliğini desteklemek amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, diplomatik ilişkilerin 160. yılı vesilesiyle iş birliği ve toplantı düzenleme konularında anlaşmaya varıldı.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sanae Takaichi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaklaşık 15 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede; Başbakan Sanae'nin Japonya ile İtalya arasında güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere iş birliğinin pek çok alanda istikrarlı şekilde ilerlediğini kaydederek, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 160'ıncı yılını kutlayacak olan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak için Başbakan Meloni ile yakın iş birliği içinde çalışmak istediği aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin mevcut uluslararası duruma değinerek, G7'nin birliğini daha da güçlendirmenin ve özgür, açık ve istikrarlı bir uluslararası düzenin gerçekleştirilmesi için dost ülkelerle iş birliğini derinleştirmenin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Meloni ise konuya ilişkin paylaşımında, "Görüşme, ekonomik-ticari, kültürel, teknolojik ve savunma alanlarında başlayarak ikili iş birliğine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak isteğimizi yeniden teyit etmemizi sağladı. İtalya ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160'ıncı yıl dönümü vesilesiyle, önümüzdeki yıl bir toplantı düzenlemek için çalışma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
