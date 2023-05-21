Japonya ve Güney Kore liderleri atom bombası kurbanlarının mezarını ziyaret etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, atom bombasının Koreli kurbanlarının mezarını ziyaret etti. Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi üçüncü gününde gerçekleşen ziyarette liderler, anıt mezara çiçek sundu ve ikili görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, atom bombasının Koreli kurbanlarının mezarını ziyaret etti.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi üçüncü gününde devam ediyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, davetli statüsüyle zirvede bulunuyor.

Yoon, ev sahibi lider Kişida ile ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hiroşima'ya attığı atom bombasının Koreli kurbanları anısına yapılan anıt mezarı ziyaret etti.

Söz konusu ziyaretle Kişida ve Yoon, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'ndaki ünlü anıt mezarı birlikte ziyaret eden ilk Japonya ve Güney Kore liderleri oldu.

Eşleri Kişida Yuko ve Kim Keon Hee'nin de hazır bulunduğu tarihi ziyarette iki ülke lideri, anıt mezara çiçek sundu.

Akabinde liderlerin düzenlediği ikili görüşmede Kişida, son 2 aydır Yoon ile üçüncü kez buluştuğunu anımsatarak, "Bu, ikili ilişkilerde ilerlemenin kanıtı." dedi.

Güney Koreli lider Yoon, atom bombasının Koreli kurbanlarına ziyaretin, "birlikte barışçıl bir gelecek hazırlamak için cesur bir eylem olarak hatırlanacağını" söyledi.

İlk olarak 1970'te, Barış Anıtı Parkı'nın dış yerleşkesine dikilen anıt mezar, "bomba mağdurlarının anısına ayrımcılık" eleştirileri sonrası, 1999'da park içine taşınmıştı.