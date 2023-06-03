Japonya ve Çin Savunma Bakanları Acil Durum Hattı Konusunda Anlaştı

Japonya ve Çin savunma bakanları, iki ülke askeri otoriteleri arasında kurulan acil hattın etkin işletilmesi, sürtüşme veya çatışma olasılığından kaçınmak için askeri alandaki diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya ve Çin savunma bakanları, iki ülke askeri otoriteleri arasında kurulan acil hattın etkin işletilmesi, sürtüşme veya çatışma olasılığından kaçınmak için askeri alandaki diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yazukazu ve Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu marjında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Hamada, iki ülkenin de Doğu Çin Denizi'ndeki durum dahil birçok güvenlik kaygısının bulunduğunu söyledi.

Hamada, Japonya ve Çin arasında samimi müzakereler vasıtasıyla yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması için çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede iki bakan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Çin ordusu arasındaki acil durum hattının, diyaloğu artıracak şekilde işletilmesinde anlaştı.

Çin Savunma Bakanı Li de basına açık bölümde, iki ülke ilişkilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik sorunlarına indirgenmemesi gerektiğini belirterek, "İki taraf, bu sorunu uzun vadeli ve geniş perspektiften görmeli." dedi.

Tayvan sorunu

Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan konusundaki hassasiyetini yineleyen Li, sorunun "tamamen Çin'in işi" olduğunu, Japonya'nın buna müdahale etmemesi ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış mesaj vermemesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Li, Japonya ile Çin askeri otoriteleri arasında direkt telefon hattının açılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, 16 Mayıs'ta yapılan ilk görüşmenin dostane geçtiğini, herhangi bir sürtüşme veya çatışma olasılığından kaçınmak için yakın iletişimin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamada, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya'nın, Japonya'nın çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlara dair endişelerini aktardığını söyledi.

Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerini kınadığını belirten Hamada, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemli olduğunu Çinli mevkidaşına ilettiğini kaydetti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20'incisi düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.