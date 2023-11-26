Japonya ve Çin, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili bağların geliştirilmesi için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldı. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Busan kentinde düzenlenen Güney Kore, Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüştü.

Japonya ve Çin, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler için çaba gösterme konusunda mutabık kaldı

Japonya ve Çin, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili bağların geliştirilmesi için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore'nin ev sahipliğinde Busan kentinde düzenlenen Güney Kore, Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüştü.

Görüşmede bakanlar, Japonya ve Çin arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler inşa ederek ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi yönünde mutabakata vardı.

Kamikava, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in APEC Zirvesi'ndeki görüşmelerinde vardıkları mutabakat doğrultusunda Çin ile yakın işbirliğine hazır olduklarını, "yeni bir dönem" vizyonuyla yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Japon Bakan, Fukuşima Dai-içi Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasına başlanmasının ardından Çin'in Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına getirdiği yasağın sonlandırılmasını istedi.

Atık suyun tahliyesine yönelik iki ülkenin farklı pozisyonlarına dikkati çeken bakanlar, bu konuya diyalog yoluyla yapıcı bir şekilde yaklaşılmasında fikir birliğine vardı.

"Çin ve Japonya, korumacılığa birlikte karşı çıkmalı"

Çinli Bakan Vang da iki ülke arasında karşılıklı anlayışın doğru temele dayanmasının önemine işaret ederek, Çin ve Japonya'nın rakip değil işbirliği ortakları olduğunu, barışçıl kalkınmaya bağlı kalınması ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin üretimin ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini vurgulayan Vang, "Çin ve Japonya küreselleşme karşıtlığına ve korumacılığa birlikte karşı çıkmalı." dedi.

Vang, Japon tarafının Tayvan konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini, "tek Çin" ilkesine bağlı kalarak Çin'in iç işlerine karışmaktan kaçınmasını beklediklerini ifade etti.

Çin'in Fukuşima'daki atık suyun boşaltılmasına ilişkin kaygılarını yineleyen Vang, Japonya'nın sorumlu davranarak tüm paydaşlar için kapsamlı, etkin ve uzun dönemli bir etki izleme mekanizması oluşturması gerektiğini kaydetti.