Japonya ve BAE Savunma Teçhizatı İle Teknoloji Transferi Anlaşması İmzaladı

Japonya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma teçhizatı ve teknoloji transferi anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arası savunma ekipmanı ve teknoloji transferini kapsıyor.

Japonya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma teçhizatı ve teknoloji transferi anlaşması imzaladı.

Japonya'nın BAE nezdindeki Büyükelçisi İsomata Akio ile BAE Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ghafan Al Jabri anlaşma imzaladı.

Japon hükümetinin açıklamasına göre Abu Dabi'de imzalanan söz konusu anlaşma, iki ülke arası savunma ekipmanı ve teknoloji transferini kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın, bir Orta Doğu ülkesi ile benzer bir anlaşmayı ilk kez imzaladığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, anlaşma, "Japonya ile BAE arasında transfer edilen savunma teçhizatı ve teknolojisi üzerinde uygun kontrolü sağlanmasını" hedefleyecek.

Resmi Kyodo ajansına göre anlaşma, iki ülkenin, gerekli iç prosedürleri yerine getirmesi sonrası yürürlüğe girecek.