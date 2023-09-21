Japonya ve Avustralya, Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu için İşbirliği Anlaşması Yaptı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun başarılması için birlikte çalışılmasında anlaştı. İkili ilişkileri ele alan bakanlar, enerji konusundaki işbirliğinin önemini vurguladı.

TOKYO/NEW Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun başarılması için birlikte çalışılmasında anlaştı.

Doğu Asya'da Çin'in bölgesel nüfuzunun artış gösterdiği son dönemde Japonya, aynı fikirdeki ülkelerle çok yönlü işbirliğini tahkim etme arayışını sürdürüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Kamikawa, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu marjında görüştüğü Wong ile ikili ilişkileri ele aldı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun başarılması amacıyla iki ülkenin birlikte çalışmasında anlaşan bakanlar, enerji konusundaki ikili işbirliğinin önemini vurguladı.

Kamikawa ve Wong, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa salıverilmesine yönelik de görüş alışverişinde bulundu.

G7 Dönem Başkanı Japonya'nın Dışişleri Bakanı olarak Kamikawa'nın, BM Genel Kurulu marjında ziyaret ettiği New York'ta, G7 mevkidaşlarıyla da bir araya geldiği bildirildi.