Japonya ve ABD, Tayvan Boğazı'nda İstikrarın Gerekliliği Konusunda Mutabakata Vardı

Japonya ve ABD Dışişleri bakanları, Çin'in nüfuzunu artırdığı Tayvan Boğazı'nda istikrarın gerekliliğine yönelik mutabakata vardı. Görüşmede, ABD-Japonya ittifakının önemi vurgulandı ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Japonya-ABD-Güney Kore üçlü ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Japonya ve ABD Dışişleri bakanları, Çin'in nüfuzunu artırdığı Tayvan Boğazı'nda istikrarın gerekliliğine yönelik mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Kamikawa ve Blinken, Çin'in nüfuzunu artırdığı Tayvan Boğazı bölgesinde istikrarın gerekliliğine yönelik mutabakata vardı.

Blinken, iki ülke arasındaki dostluğun, şimdiye kadar olduğundan daha güçlü ve önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede, ABD-Japonya ittifakının önemini vurgulayan iki bakan, Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Japonya-ABD-Güney Kore üçlü ilişkilerinin de güçlendirilmesinde anlaştı.

Geçen hafta Başbakan Kişida Fumio kabinesinde yeni görevini üstlenen Kamikawa, ABD'li mevkidaşıyla ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.