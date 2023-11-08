Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, Japonya ve ABD Gazze Şeridi'ndeki tansiyonun düşürülmesi ve insani durumun iyileştirilmesi konusunda işbirliği yapma kararı aldı.

Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve insani durumun iyileştirilmesinde birlikte çalışacak

Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve insani durumun iyileştirilmesinde, birlikte çalışmayı sürdürecek.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanlarının, başkent Tokyo'da düzenlediği toplantı devam ediyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katılıyor.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Tokyo'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabul etti.

Başbakanlıktaki görüşmede Kişida, Orta Doğu'daki kriz karşısında G7 üyelerinin dayanışmasına, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kişida ve Blinken, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve çatışmalara insani ara verilmesi konularında iki ülkenin birlikte çalışmasında anlaştı.

İkili, Rusya-Ukrayna krizi, bölgede nüfuzunu artıran Çin ile nükleer ve füze tehditleriyle bölgesel istikrarı zedeleyen Kuzey Kore başlıklarını da ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, Blinken ile görüşmesinde, uluslararası toplumun yüzleştiği zorluklarla karşı iki ülke koordinasyonunun önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.