Japonya Savunma Bakanlığı: Çin ile Tayvan arasındaki askeri dengenin Çin'in lehine ilerlediği değerlendiriliyor

Japonya Savunma Bakanlığı, yayınladığı "Japonya Savunması 2023" adlı 5 yıllık savunma raporunda, Çin ile Tayvan arasındaki askeri dengenin Çin'in lehine ilerlediği değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo News'in haberine göre, bakanlık, "Japonya Savunması 2023" adlı 5 yıllık savunma hedefleri ve programını ele alan rapor hazırladı.

Raporda, Çin'in askeri faaliyetlerinin Japonya ve uluslararası camia için "endişe verici bir konuya" dönüştüğü kaydedilirken Çin ile Tayvan arasındaki askeri dengenin, Çin'in lehine kaydığı ifade edildi.

Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki mevcut güç dengesinin, Çin tarafından tek yönlü ve güç kullanarak değiştirildiği öne sürülen raporda, Japonya'nın söz konusu tehdide müttefikleri ve ulusal gücüyle karşılık vermesi gerektiği belirtildi.

Raporda, askeri kapasitesini arttırdığı vurgulanan Çin'in Tayvan etrafındaki askeri tatbikatlarının, "Tayvan'ı işgal etme" simülasyonları içerebileceği iddia edildi.

Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, basın açıklamasında, "Çin'in böyle faaliyetler düzenlemesi, durumun Çin'in lehine ilerlediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yayınlanan raporda, iki taraf arasındaki güç farkının her geçen yıl arttığı kaydedilmişti.

Çin'de, 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine Tayvan'a yerleşen milliyetçi iktidarın kurucusu Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin Ada'da devam ettiğini ileri sürüp bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.

Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve Ada'nın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor. Tayvan yönetimi birkaç ülke dışında uluslararası alanda tanınmıyor.