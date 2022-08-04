Japonya Savunma Bakanlığı: 5 Çin füzesi münhasır ekonomik bölgemize düştü Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığını, bunların 5'inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığını, bunların 5'inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü açıkladı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin bugün (yerel saatle) 15: 00 ile 16: 00 arasında 9 balistik füze fırlattı. Bunlardan 5'i Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü. Savunma Bakanlığı, bilgi toplamak ve analiz etmek, uyarı ve gözetleme yapmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Dünya Haberler

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