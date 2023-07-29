Japonya, Rusya ve Çin Donanmalarının Ortak Tatbikatı

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya'nın Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçen beş savaş gemisinin, Rusya ve Çin donanmalarına ait olduğunu ve ortak tatbikata katıldığını duyurdu.

Japonya, Rusya ve Çin donanmalarına ait beşer savaş gemisinin, en kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Sakhalin Adaları arasından geçiş yaptığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin donanmalarına ait 10 gemiyi, Hokkaido'nun en kuzeyindeki Soya bölgesinde tespit ettiklerini duyurdu.

Hokkaido ile Sakhalin Adaları arasından geçen söz konusu gemilerin, 18-23 Temmuz tarihlerinde Japon Denizi'nde Rusya ve Çin'in yaptığı ortak tatbikata katıldığına işaret edilen açıklamada, gemilerin hareketlerinin yakından izlendiği kaydedildi.

Çin ve Rus gemileri geçen yıl Japonya etrafında dolaşmış ve Tokyo bunu "güç gösterisi" olarak eleştirmişti.