Japonya Prensi Hisahito Kovid-19'a yakalandı
Japonya İmparatoru Naruhito'nun 17 yaşındaki yeğeni Prens Hisahito'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Prens, Tsukuba Üniversitesi'ndeki lisesinde istirahate çekildi.
Japonya Prensi Hisahito'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
İmparatorluk İşleri Ajansı, Prens Hisahito'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tsukuba Üniversitesi bünyesindeki Otsuka Lisesi'nde 2. sınıf öğrencisi Prens'in, 18 Eylül'e kadar istirahate çekildiği belirtildi.
Hisahito'nun babası Veliaht Prens Fumihito ve annesi Veliaht Prenses Kiko'nun virüs testlerinin ise negatif sonuçlandığı bildirildi.
Japonya İmparatoru Naruhito'nun 17 yaşındaki yeğeni Hisahito, tahtın ikinci sıradaki varisi konumunda bulunuyor.
Kaynak: AA / Dünya