Japonya Prensesi Kako Kovid-19'a Yakalandı
Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Kako'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tottori eyaletindeki bir gezi sırasında ateşi yükselen Prenses, otelde istirahate çekildi. Maske takmadığı bir etkinlikte bulunduğu belirtildi.
Japonya Prensesi Kako'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
İmparatorluk İşleri Ajansı, Prenses Kako'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tottori eyaletine düzenlediği gezi esnasında Prenses'in ateşinin yükseldiği ve eyaletteki otelde istirahate çekildiği belirtildi.
Kako'nun önceki gece, lise öğrencilerinin sergilediği etkinliğe katıldığı esnada yüz koruma maskesi takmadığı bildirildi.
Japonya İmparatoru Naruhito'nun 28 yaşındaki yeğeni Kako, tahtın varisi Veliaht Prens Fumihito'nun küçük kızı.
Kaynak: AA / Dünya