Japonya, Osprey uçaklarının güvenliğini ABD'den talep etti

Japonya Savunma Bakanı, Osprey uçaklarının güvenliğini teyit etmesi için ABD'ye çağrıda bulundu. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, Osprey uçuşlarını askıya aldı.

TOKYO, 30 Kasım (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, Çarşamba günü ülkenin batısında denize düşen ve en az bir kişinin ölümüne neden olan Osprey askeri uçaklarının güvenliğini teyit etmesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Minoru parlamentoda yaptığı açıklamada, "Böyle bir kazanın meydana gelmesi bölge halkı arasında büyük endişe yaratıyor. ABD'den, Japonya'da konuşlandırılan Osprey tipi uçakların güvenlik teyitleri yapıldıktan sonra kullanılmasını talep ediyoruz" dedi.

Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisi Taro Yamato ise parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, V-22 Osprey filosuna sahip Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin Osprey uçuşlarını şimdilik askıya alacağını belirtti.

Japonya'da konuşlu ABD'ye ait Osprey tipi askeri nakliye uçağı Çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Yakuşima adası açıklarında denize düştü. Japonya Sahil Güvenliği, denizde bilinci kapalı halde bulunan bir kişinin daha sonra öldüğünü açıkladı.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Kazuo Ogawa, kazanın nedeninin ve uçakta bulunan diğer yedi kişinin akıbetinin henüz bilinmediğini söyledi.

Japonya Sahil Güvenliği ve diğer birimler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.