Japonya, Okinawa'da bomba sığınağı inşa edecek

Japonya hükümeti, Tayvan yakınlarındaki Okinawa idari birimine bağlı Miyako Adası'na, bölge sakinlerini olası saldırılarda tahliye etmek için kullanılacak bomba sığınağı inşa edileceğini bildirdi. Japon hükümeti, benzer tedbirleri diğer adalarda da almayı planlıyor.

Japonya hükümeti, Tayvan yakınlarındaki Okinawa idari birimine bağlı Miyako Adası'na, bölge sakinlerini olası saldırılarda tahliye etmek için kullanılacak bomba sığınağı inşa edileceğini bildirdi.

Japan News'in haberine göre, hükümet, Tayvan'da "beklenmedik bir durum" yaşanması halinde önlem olarak Miyako Adası'na bomba sığınağı inşa etmeye karar verdi.

Japon hükümeti, söz konusu sığınakların kapasitelerine ilişkin yönergeler hazırlamak için kriz kontrolü ve sivil koruma alanlarında çalışan yaklaşık 10 uzmandan görüş almayı planlıyor.

Hükümetin Aralık 2022'de yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, Miyako Adası'nın da dahil olduğu Nansei Adaları'nda "çeşitli tahliye alanları" tesis ederek, özellikle önceden tahliyesinde zorluk yaşanabilecek hükümet yetkililerinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Ülkenin Tayvan'a yakın adalarında benzer tedbirler alınıyor

Hükümet, Yonaguni ve İşigaki adalarında da sığınak inşalarını hızlandırmayı planlıyor. Tesislerin, nükleer silah ve füze saldırılarına karşı korunaklı inşa edilmesi hedefleniyor.

Miyakojima Adası yönetimi, haziranda, spor salonunun bodrum katını sığınak olarak kullanılabilir hale getirmek için Savunma Bakanlığından mali yardım talep etmişti.