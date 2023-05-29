Japonya'nın sembolü Yükselen Güneş Bayrağı asılı savaş gemisi Güney Kore'ye geldi

Japonya'nın imparatorluk dönemi sembolü Yükselen Güneş Bayrağı'nın asılı olduğu savaş gemisi, kitle imha silahlarındaki kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılacak çok uluslu deniz tatbikatına katılmak üzere Güney Kore'ye geldi. Japonya'nın JS Hamagiri isimli savaş gemisi, Güney Kore'ye ait Jeju Adası'nın güneydoğusundaki uluslararası sularda düzenlenecek deniz tatbikatına katılmak üzere liman kenti Busan'a vardı.

Japonya'nın imparatorluk dönemi sembolü "Yükselen Güneş Bayrağı"nın asılı olduğu savaş gemisi, kitle imha silahlarındaki kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılacak çok uluslu deniz tatbikatına katılmak üzere Güney Kore'ye geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'nın "JS Hamagiri" isimli savaş gemisi, Güney Kore'ye ait Jeju Adası'nın güneydoğusundaki uluslararası sularda düzenlenecek deniz tatbikatına katılmak üzere liman kenti Busan'a vardı.

JS Hamagiri'de, Korelilerin, Japonya'nın 20. yüzyılın ilk yarısındaki militarizminin ve emperyal yayılmacılığının sembolü olarak nitelediği "Yükselen Güneş Bayrağı"nın asılı olduğu görüldü.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, imparatorluk bayrağının kullanımıyla ilgili bir sorunun gündeme gelmeyeceği belirtildi.

Japonya, ABD, Avustralya, Kanada ve Singapur'un katılımıyla 30 Mayıs'ta başlayacak deniz tatbikatıyla, denizcilik prosedürlerinde işbirliğinin sağlanması için "çok uluslu koordinasyon merkezi" kurulması amaçlanıyor.