Japonya'nın Okinawa vilayetinde Khanun Tayfunu: 1 ölü, 11 yaralı

Japonya'nın Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar ve yağışlar sonucunda bir garaj yıkıldı ve altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca tayfunun elektrik kesintisine yol açtığı ve bölgedeki uçuşların iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları çamur kaymaları ve sele karşı uyararak evlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu.