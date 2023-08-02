Japonya'nın Okinawa vilayetinde Khanun Tayfunu: 1 ölü, 11 yaralı
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Japonya'nın Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar ve yağışlar sonucunda bir garaj yıkıldı ve altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca tayfunun elektrik kesintisine yol açtığı ve bölgedeki uçuşların iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları çamur kaymaları ve sele karşı uyararak evlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu.
Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Japan Times'ın haberine göre, Okinawa'da şiddetli rüzgarlar sonucu yıkılan garajın altında kalan 90 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, tayfun nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Okinawa Elektrik Şirketi de tayfunun vilayetteki 210 bin evde elektrik kesintisine yol açtığı bildirdi.
Bölgedeki uçuşlar tayfun sebebiyle iptal edilmişti.
Yetkililer, şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfun nedeniyle Okinawa vilayeti sakinlerini çamur kaymaları ve sele karşı uyarırken, vatandaşlara, acil durumlar dışında evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunmuştu.