Japonya'nın Okinawa Adası'nda Uçuşlar Tayfun Nedeniyle İptal Edildi

Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'na yönelen Khanun tayfunu nedeniyle ada eyaletinde uçuşlar iptal edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin iki büyük hava yolu şirketi, Khanun tayfunu sebebiyle adada uçuşların iptal edilmesine ilişkin, "yalnızca eyaletin Naha kentinde bugün yaşanabilecek uçuş iptallerinin 30 binden fazla yolcuyu etkileyeceğini" bildirdi.

Japonya Devlet Televizyonu NHK ise Japonya Meteoroloji Ajansının bu sabah saat 11.00'de yaptığı açıklamayı paylaşarak, tayfunun Naha'nın 220 kilometre güneydoğusunda bulunduğunu ve saatte 20 kilometre hızla batı-kuzeybatı istikametine ilerlediğini belirtti.

Meteoroloji ajansı dün yaptığı açıklamada, tayfunun Kagoşima eyaletinin güneybatısındaki Amami-Oşima Adası'nı da vurabileceğini ifade etmişti.

Şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfun nedeniyle Okinawa Adası sakinlerini toprak kaymaları ve sele karşı uyaran yetkililer, vatandaşlara, acil durumlar dışında evlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu.