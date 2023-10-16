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Japonya'nın Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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