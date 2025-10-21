Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Sanae Takaichi Görevine Başladı
Japonya'nın yeni başbakanı Sanae Takaichi, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda yapılan törenle yemin ederek göreve başladı. Kendisi, Japonya'nın tarihindeki ilk kadın başbakan olarak önemli bir dönemeçte ülkenin yönetimine adım attı.
JAPONYA'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi yemin ederek resmen görevine başladı.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri (LDP) Sanae Takaichi için Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi. Törende, İmparator Naruhito'nun huzurunda yemin eden Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak resmen göreve başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya