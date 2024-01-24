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Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların ''çıplak adam'' festivaline katılmalarına izin verildi

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Japonya'da 1.250 yıllık tarihinde ilk kez, Inazawa kasabasındaki 'çıplak adam' festivaline 40 kadın katılacak. Hadaka Matsuri, binlerce erkeğin çıplak bir adama dokunmak için kavga ettiği geleneksel bir etkinliktir. Kadınlar, kıyafetleriyle bambu otu taşıyacak, ancak çıplaklık yoğunluğunda yer almayacak. Aktivistler, bu adımı cinsiyet eşitliği açısından olumlu bulurken, gecikmiş bir gelişme olarak değerlendiriyorlar

Japonya'nın Aichi prefektörlüğündeki Inazawa kasabasında, 1.250 yıllık tarihindeki ilk kez'çıplak adam' festivaline 40 kadınınkatılmasına izin verildi.

Hadaka Matsuri ismi verilen çıplak adam festivali her yılKonomiya tapınağında düzenleniyor. .

Festival, binlerce erkeğin kemerlere kadar soyunup dev bir arbedede çıplak bir adama dokunmaya çalıştığı, umutlarını yeni yıl için iyi şans getireceği bir 'tanrı adam' olarak belirlenen kişiyle çarpıştığı bir etkinliktir. Kadınlar, festivalin taşıma bambu otu seremonisinde yer alacak ve tapınak bahçesine kumaşla sarılı bambu otu taşıyacaklar.

Ancak, tarihî etkinliğin ünlü olduğu çıplak bedenlerin yoğunluğunda yer almayacaklar ve tam giyinik kalacaklar. Aktivistler, cinsiyet eşitliği için hoş bir adım olarak nitelendirilen bu hareketi, ancak 'gecikmiş' bir adım olarak değerlendiriyorlar.

Festival, hasat, bolluk ve verimliliği kutlayan ve genellikle Şubat ayında düzenlenen bir etkinliktir. Yetkililere göre, bu yılki etkinlikte yaklaşık 10.000 kişinin yer alması bekleniyor ve 22 Şubat'ta saat 15.00 civarında başlayacak. Ana etkinlikte yer alan erkekler, bandanalar, beyaz Japon kemer bezi olan fundoshi ve beyaz tabi adı verilen bir çift çorap giymekten başka minimal giyimler giyinirler.

Kasaba boyunca geçerler, birbirlerine buzlu su kovaları atarlar ve sıcak kalmak için sake ismi verilen Japon pirinç şarabıiçerler. Bu arada 'tanrı adam' baştan ayağa tıraş edilir ve kıyafetlerinden arındırılır, ardından kalabalığa salıverilir. Erkekler, taşınabilir tahtadan şrinyayı ana tapınağa doğru taşırlar.

Orada, shin-otoko'nun görünmesini çağırırlar ve ardından önümüzdeki yıl için iyi şans getirebilmek adına ona dokunmak için acele ederler. Şiddetli mücadelenin ardından, shin-otoko yeniden tapınağın güvenli bölgesine çekilir. Erkekler ayrıca bir rahip tarafından kalabalığa atılan kutsal tahta sopalar için savaşırlar. Independent'a göre, 20 cm uzunluğundaki sopalar, fideler arasına dağıtılır ve sopaların kendilerini tutan kişilere yıl boyu iyi şans getirdiğine inanılır.

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Japonya'nın 1,250 yıllık tarihinde ilk kez kadınların 'çıplak adam' festivaline katılmalarına izin verildi

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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