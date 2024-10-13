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Japonya, NATO Savunma Bakanları Toplantısına İlk Kez Bakan Gönderecek

Japonya, NATO Savunma Bakanları Toplantısına İlk Kez Bakan Gönderecek
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Japonya Savunma Bakanı Nakatani, NATO ve G7 toplantılarında ülkesinin savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa turuna çıkacağını açıkladı. Avrupa ile Hint-Pasifik güvenliğinin önemi vurgulandı.

JAPONYA hükümeti NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bakan gönderecek.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7'den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.

'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı.

Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu da görüşecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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