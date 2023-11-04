Japonya İsrail ve Filistin'e yardım sağlayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, İsrail ve Filistin'i ziyaretinde İsrail'e insani ateşkes çağrısı yaparak, Filistin'e 65 milyon dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, İsrail ve Filistin'i ziyaret etti. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Tel Aviv'de bir görüşme gerçekleştirdi. Ülkesinin Hamas ve diğer gruplar tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinin kesin bir şekilde kınadığını kaydeden Kamikawa, Japonya'nın İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Yaşanan rehine olayından duyduğu endişeyi dile getiren Kamikawa, rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Japonya'nın Gazze Şeridi'nde yaşanan insani durumdan derin kaygı duyduğunu söyleyen Kamikawa, insani ateşkesin gerekli olduğunu ve tüm tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin'e 65 milyon dolarlık ek yardım

İsrail'in ardından Filistin'e giden Kamikawa, Ramallah'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki durumu derin endişeyle takip ettiklerini belirten Kamikawa, Japonya'nın Hamas ve diğer grupların gerçekleştirdiği "terör" saldırılarını kesin bir şekilde kınadığını yineledi. Ülkesinin rehinelerin derhal serbest bırakılması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve tüm tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi çağrısını sürdürdüğünü hatırlatan Kamikawa, Gazze Şeridi'ne gerekli insani yardımların ulaştırılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Japonya'nın daha önce taahhüt ettiği 10 milyon dolarlık acil yardıma ek olarak, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla yaklaşık 65 milyon dolar daha insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Kamikawa, ülkesinin iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. - TOKYO