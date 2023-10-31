Japonya, İsrail-Filistin çatışmasında durumun bir an önce yatışması ve uluslararası hukuk doğrultusunda bölgede insani durumun geliştirilmesi için ısrarlı şekilde çabalayacağını bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ve Ürdün'e yapacağı ziyarette Filistinli yetkililerle görüşmeyi planladığını aktardı.

Japonya, İsrail-Filistin çatışmasında durumun bir an önce yatışması için çabalayacak

Japonya, İsrail- Filistin çatışmasında durumun bir an önce yatışması ve uluslararası hukuk doğrultusunda bölgede insani durumun geliştirilmesi için ısrarlı şekilde çabalayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, 2-5 Kasım'da İsrail ve Ürdün'e yapacağı ziyarette, Filistinli yetkililerle görüşmeyi planladığını aktardı.

Kamikawa, ülkesinin, İsrail- Filistin çatışmasında, rehinelerin derhal salıverilmesi, halkın güvenliğinin temin edilmesi ve tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi çağrılarını yinelediğini söyledi.

Gazze'de gerilimin anbean yükseldiğini ve durumun "tamamıyla öngörülemez" olduğunu vurgulayan Kamikawa, Japonya'nın bölgedeki gidişatı derin endişeyle ve yakından izlediğini dile getirdi.

İsrail'in "egemen bir devlet" olarak kendisini ve halkını koruma hakkına sahip olmasının doğal olduğunu belirten Kamikawa, "Bununla birlikte genel anlamda, bu hakların uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması gerekmektedir." dedi.

Japon Bakan, "Kadınlar, yaşlılar ve geleceği parlak çocuklar dahil masum insanların zarar görmesi derinden üzüyor. İnsani durumun iyileştirilmesi en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

"Israrlı diplomatik çabalar peşinde olacağız"

İsrail bombardımanlarında şimdiye kadar 3 bin 500'ü aşkın çocuk olmak üzere 8 bin 525 kişinin öldüğü ve bu saldırılarda İsrail'in savaş suçu işleyip işlemediğinin sorulması üzerine Kamikawa, "Japonya'nın bu konuda taraf olmaması ve hususi koşulları tam olarak anlamadığımız için kesin ve hukuki değerlendirme yapmaktan kaçınıyorum." dedi.

Kamikawa, Japonya'nın taraflara istikrarlı şekilde uluslararası hukuk doğrultusunda hareket etmesi yönünde çağrıda bulunduğunu aktardı.

Sivillerin korunmasının ve uluslararası hukuk doğrultusunda insani yardım faaliyetlerine izin verecek ortamın sağlanmasının önemini vurguladıklarını belirten Kamikawa, şunları söyledi:

"Bölgedeki krizin anbean tırmanış gösterdiği bir ortamda gerçekleşen ziyaretimde, İsrail ve ilgili ülkelerle iletişim kurmak, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenlik garantilerini teyit etmek ve durumun bir an önce yatışması, insani durumun geliştirilmesi için ısrarlı diplomatik çabalar peşinde olacağız."

Kamikawa, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail çatışmasında "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Japonya, onlarca yıldır barış sürecinin temeli olarak hizmet eden, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.