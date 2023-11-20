Japonya, İran destekli Husilerin el koyduğu kargo gemisini kınadı

Japonya, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu kargo gemisini bir Japon firmasının işlettiğini ve el koyma eylemini kınadığını bildirdi. Japonya Ulaştırma, Altyapı, Arazi ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo da durumun çözüme kavuşturulması için ilgili kuruluşlar ve Japon firmayla irtibatta olduklarını açıkladı.

Japonya, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu kargo gemisini bir Japon firmasının işlettiğini ve el koyma eylemini kınadığını bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, kargo gemisinin Nippon Yusen'e (NYK Line) ait olduğunu ve söz konusu "el koyma eylemini mutlak surette kınadıklarını" söyledi.

Kargo gemisinde Japon vatandaşı bulunmadığını belirten Matsuno, ilgili ülkelerle, geminin ve mürettebatının güvenliği ve salıverilmesi için çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

Japonya Ulaştırma, Altyapı, Arazi ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo da açıklamasında, durumun çözüme kavuşturulması için ilgili kuruluşlar ve Japon firmayla irtibatta olduklarını bildirdi.

Tokyo merkezli NYK Line, yaptığı açıklamada, işletimindeki "Galaxy Leader" isimli kargo gemisine Hudeyde sahili yakınında el konulduğunu ve gemide İsrail vatandaşı bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, el koyma sırasında yük taşınmayan kargo gemisinde Bulgaristan, Ukrayna, Filipinler, Meksika ve Romanya'dan 25 mürettebat bulunduğu bildirildi.

Kargo gemisinin, "araç nakliyatı amaçlı kullanıldığını" belirten firma, "Gemideki mürettebatın güvenliğini teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kyodo ajansının İsrail kaynaklı haberinde, geminin Türkiye'den yola çıktığı, Hindistan'a ait bir limana ulaşmak üzere Süveyş Kanalı'nı geçmeyi planladığı belirtildi.

İsrail'in Walla gazetesinde hafta sonu yer alan ve adı açıklanmaya bir kaynağa dayandırılan haberde, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin bulunduğu iddia edilmişti.

Japon ulusal basınına yansıyan, Yemen'deki İran destekli Husiler'e ait bir açıklamada da Husi güçlerinin, kargo gemisini Yemen'e götürdüğü kaydedilmişti.