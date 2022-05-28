Japonya iki yıl aradan sonra yeniden turistlere kapılarını açıyor - Haberler

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BBC

Japonya iki yıl aradan sonra yeniden turistlere kapılarını açıyor

BBC - Dünya
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Japonya iki yıl aradan sonra yeniden turistlere kapılarını açıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl önce kapılarını turistlere kapatan Japonya, iki yılın ardından 98 ülkenin vatandaşlarına giriş izin vermeye başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl önce kapılarını turistlere kapatan Japonya, 98 ülkenin vatandaşlarına giriş izin vermeye başlayacağını açıkladı.

Ancak bu turistik ziyaretler bazı kurallara tabi olacak. Turistlerin ülkeye bir tur grubuyla girmesi zorunluluğu bunlardan biri.

Japonya hali hazırda yurt dışında yaşayanlar ve iş seyahati yapanlar için seyahat kısıtlamalarını gevşetmişti. Mart ortasından itibaren uluslararası öğrencilerin de ülkeye girişine izin çıktı.

1 Haziran'dan itibaren ülkeye yurt dışından girebilecek kişi sayısının üst limiti de 20 bine çıkarılacak.

98 ülke ve yönetim bölgesinden turistler de tur gruplarına dahil olmaları koşuluyla, 10 Haziran'dan itibaren ülkeye giriş yapabilecek. Ancak İngiltere'nin de içinde olduğu bu ülkeler, risk durumlarına göre üç kategoriye ayrılacak.

Kırmızı, sarı ve mavi renklerle ayrılacak ülkelerden gelenler, risk gruplarına göre karantina kurallarını baypas edebilecek.

Ülkenin büyük bir gelir kaynağı olan turizm, 2020'de karanovirüs nedeniyle yüzde 90 düşmüştü.

2020'de yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapması beklenirken, salgın nedeniyle 2021'e sarkan olimpiyatlar sırasında Japonya çok sıkı önlemler almış ve olimpiyatlar büyük oranda seyircisiz gerçekleşmişti.

Tur şirketleri, Japonya hükümetinin kararının ardından ülkeye yoğun turist talebi bekliyor.

BBC

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