Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı.

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı. Yarışma dünya basınına 'Çok Yaşa Sake' (Sake Viva!) kampanyası olarak yansıdı.

Hükümete bağlı Ulusal Vergi Dairesi genç nüfusun düşük alkol tüketimi, Kovid-19 salgınının ticareti sekteye uğratması ve yaşam tarzlarını etkilemesi, Ukrayna- Rusya Savaşı gibi nedenlerden dolayı küçülen yerli alkollü içecek pazarını canlandırmak için yarışma başlattı. Yetkililer, yarışma için özel açtıkları web sitesinde "Bu projede gençlerden kendi iş planlarını önermelerini isteyerek, Japon alkollü içeceklerinin geliştirilmesi ve tanıtımı için gençlere hitap edeceğiz ve aynı zamanda planlarını duyurarak sektörü canlandıracağız" denildi.