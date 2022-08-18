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Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı

Japonya genelinde 'Çok Yaşa Sake' yarışması başladı

Dünya Haberleri

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı.

Japonya Ulusal Vergi Dairesi, ülkede küçülen alkollü içecek pazarını canlandırmak ve sorunlarını çözmek için ilginç bir yönteme başvurarak alkollü içecek tanıtım yarışması başlattı. Yarışma dünya basınına 'Çok Yaşa Sake' (Sake Viva!) kampanyası olarak yansıdı.

Hükümete bağlı Ulusal Vergi Dairesi genç nüfusun düşük alkol tüketimi, Kovid-19 salgınının ticareti sekteye uğratması ve yaşam tarzlarını etkilemesi, Ukrayna- Rusya Savaşı gibi nedenlerden dolayı küçülen yerli alkollü içecek pazarını canlandırmak için yarışma başlattı. Yetkililer, yarışma için özel açtıkları web sitesinde "Bu projede gençlerden kendi iş planlarını önermelerini isteyerek, Japon alkollü içeceklerinin geliştirilmesi ve tanıtımı için gençlere hitap edeceğiz ve aynı zamanda planlarını duyurarak sektörü canlandıracağız" denildi.

JAPON MEDYASI ELEŞTİRDİ

Dünya basınına 'Sake Viva!' (Çak Yaşa Sake) adıyla yansıyan yarışmaya yapılacak başvuruların Eylül ayında sona ereceği ifade edildi. Yarışmaya katılmak isteyen 20 ila 39 yaş arasındaki gençlerden, alkollü içecek pazarını canlandırma ve sorunlarını çözmek için kampanya veya tanıtım iş planı hazırlamaları gerektiği belirtildi.

Katılım şartlarında başvuru sahibinin ikamet ettiği ülke veya bölge ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığının altı çizildi. Öte yandan yarışma sağlıksız bir alışkanlığı teşvik ettiği için bazı Japon medya organları tarafından eleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Togo Cumhuriyeti Japonya Rusya Dünya Haberler

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