Japonya, G7 Zirvesi için güvenlik önlemlerini arttırdı

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 için emniyet güçleri teyakkuza geçti. Konuk liderlerin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görev yapıyor.

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 için emniyet güçleri teyakkuza geçti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenen zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam liderlerinin de davet edildiği zirve kapsamında Japon emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybetmesi ve nisandaki seçim gezisinde Kişida'nın yakınlarına patlayıcı madde atılması, güvenlik endişelerini artırdı.

Zirvenin düzenleneceği bölgede, G7 ve küreselleşme karşıtı gösteriler planlanıyor. Hiroşima genelinde teyakkuza geçen Japon emniyeti, muhtemel olaylara karşı hazırlıklarını tamamladı.

G7'nin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görev yapıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden zirve güvenliği için kente konuşlandırılan polis ekipleri, Hiroşima'nın ana caddelerinde devriye geziyor.

Liderlerin muhtemel gezi programında yer alan şehrin simgelerinden kabul edilen Hiroşima Barış Anıtı Parkı, Atom Bombası Kubbesi ve yakın çevresi halk ziyaretlerine kapatıldı ve güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Konuk liderlerin kent içinde seyahat kolaylığı ve güvenliği amacıyla zirvenin ana mekanı Grand Prince Hiroshima Hotel dahil, muhtemel ziyaret noktalarına ulaşan yollar da kapatılabilecek.

Güvenlik önlemleri kapsamında halk otobüsü ve tramvayların hizmet süresi daraltıldı. Öğrenciler ve çalışanların olası ulaşım aksaklığına karşı Hiroşima genelinde yaklaşık 140 okul ile kentteki bazı fabrikalar, zirveyi kapsayan günlerde faaliyetlere ara verecek.