Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki Atık Suyun Denize Salınması İçin Zaman Belirleyecek

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi zamanını, kapsamlı değerlendirme sonrasında belirleyecek. Ülke kamuoyunda gündem olan bu konuda hükümet, çevre, gıda güvenliği ve insan sağlığı için risk oluşturabileceğine dair endişeleri hafifletmeyi hedefliyor. Atık suyun güvenlik tedbirlerine uygun şekilde denize tahliye edileceği ve halkın süreç hakkında bilgilendirileceği belirtiliyor.