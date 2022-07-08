Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanlığından Kabine Baş Sekreteri Matsuno, eski Başbakan Shinzo Abe'ye yönelik saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve bugün sabah saatlerinde Abe'nin Nara bölgesinde silahla vurulduğunu belirtmişti. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Abe'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

21 Eylül 1954 yılında Nagata kentinde politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Abe'nin büyükbabası Kan Abe meclis üyesi ve babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıydı. 26 Eylül 2006'da Başbakan olan Abe, Japonya'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Üniversitede siyasal bilgiler okuyan Abe, eğitimini ABD'de tamamladı. 2007 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Başbakanlık'tan istifa etti ve 2012 yılında tekrar Başbakan oldu. 2020'de yine sağlık sorunları sebebiyle hem Başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrıldı. Japonya'nın en süre Başbakanlığını yapan Shinzo Abe, bugün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya