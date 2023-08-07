Japonya Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile Nükleer Anlaşmayı Görüştü
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tokyo'da bir araya gelerek nükleer anlaşma ve diğer konuları görüştü. Hayaşi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin genişlemesinden endişe duyduklarını belirtirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. İran heyetinin Hiroşima kurbanları anısına düzenlenecek törene katılması bekleniyor.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, başkent Tokyo'da bir araya geldiği İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran yönetiminin nükleer anlaşmasını görüştü.
Japonya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hayaşi-Abdullahiyan görüşmesinde İran nükleer anlaşmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, çevre, afet önleme ve tıp alanlarındaki işbirliği konuları gündeme geldi.
Hayaşi, İranlı mevkidaşına "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ülkesinin desteğini iletirken Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin genişlemesinden "ciddi endişe" duyduğunu aktardı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Hayaşi, İran'ı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yapıcı şekilde yanıt vermeye çağırdı.
ABD'nin 1945'te Hiroşima kentine atom bombası atmasının 78. yılına denk gelen ziyaret kapsamında İran heyetinin, Hiroşima kurbanları anısına düzenlenecek törene katılması bekleniyor.