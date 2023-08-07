Japonya Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile Nükleer Anlaşmayı Görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tokyo'da bir araya gelerek nükleer anlaşma ve diğer konuları görüştü. Hayaşi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin genişlemesinden endişe duyduklarını belirtirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. İran heyetinin Hiroşima kurbanları anısına düzenlenecek törene katılması bekleniyor.