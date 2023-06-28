Japonya, dış temsilciliklerine 8 bin diplomatik personel istihdam etmeyi hedefliyor

Japonya, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 20'lik artışla dış temsilciliklerine 8 bin diplomatik personel istihdam etmeye hazırlanıyor. Bu hedef, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki nüfuzunu artırmasına karşı bir önlem olarak alınıyor.

Japonya, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 20'lik artışla dış temsilciliklerine 8 bin diplomatik personel istihdam etmeye hazırlanıyor.

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre, bu hedef, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki nüfuzunu artırmasına karşı bir önlem olarak alınıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre, bu yıl bakanlık için çalışan, aralarında dilbilimci ve farklı alanlarda uzmanlar dahil 6 bin 604 personel bulunuyor. Bakanlık, denizaşırı misyonlara gönderilmesi hedeflenen yeni personelin, özellikle gönderildiği ülke hakkında bilgi sahibi uzmanlardan oluşmasını ve böylelikle bu ülkelerle bağların güçlendirilmesini hedefliyor.

Bakanlık bu kapsamda siber savaş, bilgi savaşı ve ekonomik güvenlik alanlarında uzmanlaşmış daha fazla personel göndermeye hazırlanıyor.

Özellikle Çin'in varlığını genişlettiği Hint-Pasifik bölgesine daha fazla diplomatik personel tahsis edilmesi planlanırken, bu personelin aynı zamanda yurt dışında çalışan Japonların korunma ihtiyacına yönelik çalışmaları da sürdürmesi bekleniyor.

Buna göre Japonya, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 20'lik artışla dış temsilciliklerine 8 bin diplomatik personel göndermeyi hedefliyor.

İstihdamın artırılmasının amacının, her biri dış temsilciliklerine 7 ila 9 bin personel istihdam eden G7 ülkelerinin ölçeğiyle uyumlu hale gelmek olduğu belirtiliyor.