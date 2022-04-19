Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine yeni NBC (Kitle imha silahları) kostümleri, NBC maskeleri ve insansız hava araçları sağlamaya karar verdi. Ukraynalıların ülkelerini savunma mücadelesi hala devam ediyor, bu nedenle Japonya Savunma Bakanlığı desteğini sürdürecek. Ukrayna için" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kimyasal, Ukrayna, Japonya, Medya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title