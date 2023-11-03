Japonya'daki Filistinliler İsrail bombardımanına karşı farkındalık oluşturuyor

Japonya'da yaşayan Filistinliler, gelişmeleri yakından takip ettiği Gazze'de yaşanan İsrail bombardımanlarına karşı Japon halkı nezdinde farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Japonya'daki Filistinliler, İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu yakından takip etmeye çalışıyor. Kimi Gazze'deki ailesinden haber alamazken kimi de Japon medyasının "tek yanlı tutumundan" yakınıyor.

Başkent Tokyo'da yaşayan Filistinliler, Filistin poşusu (kufiyye) ve Filistin bayraklarıyla üç haftadan fazla süredir İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği dahil, birçok noktada gösteri düzenliyor.

Türkiye dahil farklı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının destek verdiği gösterilerde Filistinliler "Katil İsrail", "Gazze'de soykırımı durdur" ve "Ateşkes, hemen" sloganları atıyor.

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinin yer aldığı caddede düzenlenen gösteride AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinliler, protestolarla Japon toplumunun "farkındalığını" artırmak istediklerini belirtti.

"Japon dış politikası kör bir tutumla İsrail'i destekliyor"

Soy ismini vermek istemeyen iki çocuk annesi Filistinli Ayda, gösteriye katılarak hem Gazze'deki ailesi ve dostlarına desteğini göstermek hem de çevresindeki Japonlar nezdinde bölgedeki katliama yönelik farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Gazze'de internet ve telefon hatlarındaki kesintiler sebebiyle bir haftadır ailesinden haber alamadığını aktaran Ayda, "85 yaşında yürüyemeyen ve diyabet teşhisi konulan anneannem tedaviye ulaşamıyor." dedi.

Ayda, 17 yıldır Japonya'da yaşadığını söyleyerek "Japon dış politikası, ABD ile benzer şekilde ve kör bir tutumla İsrail'i destekliyor. Uyanın ve soykırımı durdurun, tarihi öğrenin ve tarihin doğru tarafında yer alın. Gözlerinizi yummayı bırakın. Gazze'nin size ihtiyacı var." diye konuştu.

"Umudumuz, sosyal medyayla Japonların, Filistin mücadelesindeki gerçek durumu anlaması"

Soy ismini vermek istemeyen Tatyana da Filistinlileri temsil etmek ve seslerini duyurmak amacıyla Tokyo'da gösterilere katıldığını vurguladı.

Tatyana, Japonya hükümetinin, "Gazze'deki savaş suçları sebebiyle resmi olarak İsrail'i kınamadığını ve "açık ve doğal bir tutumla İsrail'in yanında yer tuttuğunu" ifade etti.

Batı Şeria'da yaşayan akrabaları bulunduğunu aktaran Tatyana, hepsinin güvende olduğunu dile getirdi.

Tatyana, başkentteki protestoların, daha fazla kişinin gerçeği görmesini sağlayabileceğini umduğunu belirterek "Filistinli, Arap, Hristiyan ya da Yahudi olmanıza gerek yok. Tarihin doğru tarafında yer alın." çağrısında bulundu.

Japonya'da halkın çoğunun, ulusal medyanın "tek yanlı" yayınları nedeniyle bölgede neler yaşandığını tam olarak bilmediğini aktaran Tatyana, "Umudumuz, sosyal medya vasıtasıyla Japonların, Filistin mücadelesindeki gerçek durumu anlaması." dedi.

"İsrail'in gücü, kadın ve çocuklara yetiyor"

Soy ismini vermek istemeyen ve yaklaşık 20 yıldır Japonya'da yaşayan Faad ise Tokyo'da katıldığı protesto gösterisinde, "İsrail'in gücü, kadın ve çocuklara yetiyor. Yüz yüze ve karadan savaşmayı başaramazlar." diyerek dünyanın, Filistinlilerin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Soy ismini vermek istemeyen bir başka Filistin vatandaşı Halin de ailesinin Gazze'de yaşadığını, telefon hatlarındaki kesintiler nedeniyle onlara ulaşamadığını, bu yüzden son birkaç haftadır kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Halin, "Filistinliler için buradayız ve çok sayıda Japon da aramızda. Özgürlük için dua ediyoruz ancak emniyet prosedürleri, protestoyu sanki küçük göstermek istiyor gibi." değerlendirmesinde bulundu.