Japonya'da Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülke genelinde yüksek sıcaklıkların beklendiğini ve 35 vilayetin sıcak çarpması uyarısı aldığını bildirdi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava durumu yetkilileri önümüzdeki hafta boyunca yoğun sıcaklığın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

TOKYO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Perşembe günü ülke genelinde yüksek sıcaklıkların beklendiğini bildirdi. Ülkedeki toplam 47 vilayetin 35'inin tamamı veya bir kısmı için sıcak çarpması uyarısı yapıldı.

Ajans, baskın bir yüksek basınç sisteminin Japonya'nın batısından kuzeyine doğru sıcaklıkları artırdığını, sıcaklıkların öğleden sonra daha da yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Ajansın verdiği bilgilere göre Saitama vilayetindeki Koshigaya şehrinde öğleden önce 37,5 santigrat derece sıcaklık ölçülürken Tokyo'nun merkezinde 35,6 derece kaydedildi.

Kyoto'da gündüz en yüksek sıcaklıkların 39 derece, Osaka, Nagoya ve Saitama kentlerindeyse 38 derece olarak tahmin edildiği belirtildi.

Hava durumu yetkilileri, yoğun sıcaklığın önümüzdeki hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.